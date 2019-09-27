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لبنان يُعلن الحداد على جاك شيراك

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أصدر رئيس الوزراء سعد الحريري، مذكرة اعلان حداد رسمي على وفاة الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك.

وجاء في المذكرة: "لمناسبة وفاة صديق لبنان الرئيس شيراك يعلن الحداد الرسمي في 30-9-2019 خلال مراسم دفنه، وتنكس الاعلام وتُعدل البرامج في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه المناسبة الأليمة".

 

 

وإثر وفاة الرئيس السابق جاك شيراك الخميس عن عمر 86 عاما، أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين المقبل يوم حداد وطني يتخلله قداس في كنيسة سان سولبيس في باريس.

وذكرت عائلة شيراك أنه سيتم تنظيم مراسم تكريم شعبية للرئيس السابق. وأطفئت أنوار برج إيفل ليل الخميس إكراما لروح شيراك، فيما عرضت صور من كان يوما عمدة للعاصمة أمام بلدية باريس.

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