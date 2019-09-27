مرجع ديني: اسلوب العنف ضد حملة الشهادات العليا يدل على زيف ادعاءات الإصلاح

وقال الخالصي خلال خطبه الجمعه في مدينة الكاظمية ببغداد وتلقت الخليج 365 نسخة منها، إن "ما جرى من احداث داخلية اتسمت بالتكبر والعنف والاستعلاء والقسوة الذي يراد منه تمرير مخططات الفساد واسكات الاصوات المطالبة بالحقوق الطبيعية لكل شعب ولكل امة"، مؤكدا أن "ما جرى ويجري هو من افرازات الوضع الذي اوجده المحتلون ومن سار معهم".واكد الخالصي، أن "اسلوب العنف الاهوج الذي استخدم ضد المتظاهرين من حملة الشهادات العليا، نساءً ورجالاً وشباناً وهم يطالبون بحقوقهم، دليل واضح على زيف الادعاءات المرفوعة بالإصلاح وانهاء الفساد"، لافتا الى أن "هذه صورة من صور العنف غير المبرر وغير الطبيعي الذي يمارسه البعض، والذي يجب ان يجابهوا بموقف شعبي واحد وبإدانة شاملة وبمحاسبة شديدة، ومنع تكرار ذلك في المستقبل".

وكان العشرات من حملة الشهادات العليا قد نظموا صباح الأربعاء الماضي، تظاهرة أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للمطالبة بتعيينهم، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بتفريق التظاهرة باستخدام المياه.