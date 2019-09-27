اعتبر المرجع الديني جواد الخالصي، الجمعة، اسلوب العنف الذي استخدم ضد المتظاهرين من حملة الشهادات العليا بأنه دليلا واضحا على زيف الادعاءات المرفوعة بالإصلاح وانهاء الفساد.
واكد الخالصي، أن "اسلوب العنف الاهوج الذي استخدم ضد المتظاهرين من حملة الشهادات العليا، نساءً ورجالاً وشباناً وهم يطالبون بحقوقهم، دليل واضح على زيف الادعاءات المرفوعة بالإصلاح وانهاء الفساد"، لافتا الى أن "هذه صورة من صور العنف غير المبرر وغير الطبيعي الذي يمارسه البعض، والذي يجب ان يجابهوا بموقف شعبي واحد وبإدانة شاملة وبمحاسبة شديدة، ومنع تكرار ذلك في المستقبل".
وكان العشرات من حملة الشهادات العليا قد نظموا صباح الأربعاء الماضي، تظاهرة أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للمطالبة بتعيينهم، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بتفريق التظاهرة باستخدام المياه.
كانت هذه تفاصيل خبر مرجع ديني: اسلوب العنف ضد حملة الشهادات العليا يدل على زيف ادعاءات الإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.