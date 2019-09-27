3 شبان يغتصبون طفلة الـ5 سنوات ويحاولون قتلها!

وكشف مصدر أمني لـ"إرم نيوز" أن "الشبان الثلاثة قاموا باستدراج الفتاة البالغة من العمر 5 أعوام عندما كانت تلعب قرب منطقة إقامة عائلتها، ثم تناوبوا على اغتصابها قبل أن يفكروا في قتلها في محاولة لطمس الجريمة".وأضاف المصدر ذاته، أنه "بعد الانتباه إليهم قاموا بإلقاء الطفلة من أعلى جدار طوله 6 أمتار مما تسبب لها في جراح خطيرة"، مؤكداً أن الطفلة في وضعية صحية ونفسية صعبة وأن التحقيقات متواصلة للكشف عن ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي الجريمة".

وطالب ناشطون بضرورة وضع آليات فعالة وعاجلة للحدّ من انتشار العنف ضد الأطفال، في حين أصرّ كثيرون على ”ضرورة تطبيق حكم الإعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد الأطفال خصوصًا".



من جهة أخرى، طالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تنفيذ تحركات احتجاجية للمطالبة بتطبيق حكم الإعدام على الشبان الثلاثة الضالعين في اغتصاب الطفلة.

ومن المنتظر أن تتمّ إحالة الشبان الثلاثة الموقوفين على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة بن عروس التونسية لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنهم.