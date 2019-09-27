اصابة مدني بانفجار لغم ارضي غرب البصرة

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باصابة مدني بانفجار لغم ارضي غرب محافظة البصرة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن لغما ارضيا انفجر، ظهر اليوم، مستهدفا عجلة مدنية ضمن منطقة خضر الماي غرب محافظة البصرة، مااسفر عن اصابة مدني بجروح مختلفة.
وأوضح المصدر، أن قوة امنية نقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، مشيرا الى فتح تحقيق بملابسات الحادث.
وأوضح المصدر، أن قوة امنية نقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، مشيرا الى فتح تحقيق بملابسات الحادث.
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