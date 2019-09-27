تخريب الإخوان وفضائح إيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: "الجزيرة" تنشر الخراب والإرهاب.. ومصر لها بالمرصاد، والإخوان والتظاهر.. 6 محاولات فاشلة يجهضها وعي المصريين، وهوك: واشنطن تواصل فضح إرهاب النظام الإيراني، والجيش الليبي: نخوض معركة ضد الإرهاب الدولي في طرابلس، ومعارضون إيرانيون يدشنون مجلسا انتقاليا لإسقاط النظام، و"الجزيرة" تواصل التحريض ضد مصر وتعيد نشر فيديوهات مفبركة، والبنتاجون يعتزم نشر صواريخ باتريوت ونظام ثاد لتعزيز دفاعات السعودية.

كما تتابعون أيضا في عالم السياسة: العساف يطالب بموقف تاريخي ضد استهداف المنشآت النفطية السعودية، ومتحدث البرلمان المصري: الشعب يرفض دعوات التخريب الإخوانية، ومصادر ملاحية: إيران تفرج عن الناقلة البريطانية المحتجزة، والإمارات: تشكيل الحكومة السودانية الجديدة خطوة إيجابية، وخبيران لـ"العين الإخبارية": "غاز المتوسط" سبب عداء أردوغان لمصر، و"البنتاجون" يحذر من زيادة معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي.

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وفي الاقتصاد تطالعون: أسعار النفط عند 62.74 دولار وسط ضغط تحقيق ترامب، و60 مليون دولار منحة دولية لدعم التعليم بالسودان، وأسهم أوروبا تتجاوز المخاوف السياسية وتغلق مرتفعة، والأمم المتحدة تحذر: لسنا على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية، و45 مليار دولار مساهمة السياحة في الناتج المحلي للإمارات 2018، والصين تبدي استعدادها شراء مزيد من المنتجات الأمريكية.

وإلى الملاعب تجدون: تورينو يقلب الطاولة على ميلان بالدوري الإيطالي، وفي التكنولوجيا: آيفون 2020 مستوحى من تصميم هواتف الجيل الـ4.

وفي الفن تقرأون: لأول مرة.. شاكيرا وجنيفر لوبيز على مسرح واحد فبراير المقبل، بينما في المنوعات: ديزي.. طفلة مبتورة الساقين تشارك في أسبوع الموضة بباريس.

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