سفير إيران لدى بغداد: سنستهدف القوات الأمريكية في العراق في حال تعرضنا لأي اعتداء

الجمعة 27 سبتمبر 2019

قال السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، اليوم الجمعة، إن إيران ستستهدف القوات الأمريكية في العراق، في حال تعرضها لأي اعتداء.



وأكد مسجدي أن "بلاده لا تريد الحرب مع الأمريكيين أو أي أحد آخر"، محذرا من أن "الحرب ليست لصالح الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف مسجدي، أن "الأمريكيين يقولون دائما إن الخيار العسكري موجود على الطاولة، وفي المقابل لم نتحدث يوما عن أي حل عسكري، وموقفنا هو موقف دفاعي، ولكننا سنرد على أي أحد إذا اعتدى علينا، وخيارات الدفاع عن أنفسنا مفتوحة بكل الطرق".

وشدد السفير الإيراني على ضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق ومن جميع دول المنطقة.

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ودعا مسجدي الحكومة العراقية إلى أن "تكون صديقة جيدة مع الحكومة الإيرانية"، مشيرا إلى أن "الكثير من العراقيين يحبون إيران، ولا يمكننا أن نمنعهم من ذلك".

وأكد مسجدي أن قصف "أرامكو" كان قرارا يمنيا وليس إيرانيا، مشيرا إلى أن المليشيات العراقية تحب إيران كما هو حال "حزب الله" اللبناني.

وكان مصدر سياسي عراقي، كشف أمس الخميس لـRT، أن الرئيس العراقي برهم صالح طرح على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك استضافة مؤتمر لخفض التوتر بين واشنطن وطهران.

وأضاف المصدر أن "الرئيس العراقي ينتظر الردود من الدول المعنية حول المقترح، علما أن دولا في الاتحاد الأوربي وافقت على ذلك".