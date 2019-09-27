رقم قياسي لصادرات العراق النفطية إلى الهند في أغسطس

الجمعة 27 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

ارتفعت صادرات العراق النفطية إلى الهند لمستوى قياسي، في آب/أغسطس الماضي، في الوقت الذي تستبدل فيه المصافي الواردات الأفريقية مرتفعة الثمن بشحنات من نفط البصرة الأرخص، وفق ما أظهرته بيانات وصول ناقلات جرى الحصول عليها من مصادر بالقطاع وفي مجال الشحن البحري.



وتكشف البيانات أن ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم جلب نحو 1.32 مليون برميل يوميًا من النفط الخام العراقي، الشهر الماضي، بزيادة قدرها الثلث تقريبًا، مقارنة مع تموز/يوليو الماضي، وبارتفاع نسبته 29 % مقارنة مع آب/أغسطس 2018.

وانخفضت واردات الهند من النفط الأفريقي 18.3% إلى 764 ألفًا و500 برميل يوميًا، إذ ارتفعت أسعار الخامات الثقيلة المنخفضة الكبريت من أنغولا والكاميرون وتشاد، والتي تقبل عليها شركات التكرير الصغيرة والكبيرة في الصين قبيل تطبيق قواعد للمنظمة البحرية الدولية عام 2020.