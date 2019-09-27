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الكرملين يعارض نشر تفاصيل مكالمات بوتين وترامب
الجمعة 27 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
عبر الكرملين اليوم الجمعة عن أمله في ألا تنشر واشنطن التفاصيل السرية للاتصالات الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
جاء ذلك، في تصريح أدلى به المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردًا على سؤال عن إعلان البيت الأبيض تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها ترامب في 25 تموز/يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كانت قد أثارت عاصفة سياسية داخل الولايات المتحدة.
واعتبر أن ”نشر التفاصيل السرية لمثل تلك الاتصالات يتنافى مع العرف الدبلوماسي العام“، مضيفًا أنه ”يأمل ألا يؤدي الوضع المتدهور للعلاقات بين البلدين إلى موقف مماثل فيما يتصل بروسيا“.
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