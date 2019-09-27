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رئيس الوزراء الماليزي: سأتنحى قبل الانتخابات العامة
الجمعة 27 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365 - وكالات
أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أنه سيتنحى عن منصبه قبل الانتخابات العامة المقبلة.
وقال مهاتير - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم الجمعة - "أتعهد بأنني سوف أتنحى قبل الانتخابات العامة المقبلة لإتاحة الفرصة لمرشحين آخرين، فلم يتبق أمامي إلا ثلاث سنوات"، موضحًا أنه يتعين عليه حل بعض الأمور خلال تلك الفترة المتبقية.
يُشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزي يزور الولايات المتحدة حاليا للمشاركة في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان مهاتير (96 عاما) قد تولى منصبه كرئيس للحكومة الماليزية من جديد بعد فوز حزبه على الحزب الحاكم خلال الانتخابات العامة التي أجريت في مايو 2018.
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