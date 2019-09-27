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الأفغان يختارون رئيسهم وسط مشاكل أمنية

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اليمن العربي - وكالات 0 تبليغ

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الأفغان يختارون رئيسهم وسط مشاكل أمنية

الجمعة 27 سبتمبر 2019

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الأفغان يختارون رئيسهم وسط مشاكل أمنية

كتب

الخليج 365 - وكالات

يستعد الناخبون في أفغانستان للتوجه إلى الصناديق؛ للتصويت في الانتخابات الرئاسية، السبت، في ظل استمرار الخطر الأمني وهجمات حركة ”طالبان“.

وسجّل 9 ملايين و600 ألف ناخب أفغاني أنفسهم للتصويت في الانتخابات، من أصل نحو 13 مليون ناخب.

وبحسب آخر تقرير أعدته مؤسسة ”انتخابات حرة وعادلة في أفغانستان“، فإن نصف الناخبين المسجلين ربما لن يشاركوا في انتخابات السبت؛ لدواع أمنية.

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وشارك أكثر من 8 ملايين من الناخبين الأفغان في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014.

والأربعاء، أعلنت اللجنة الانتخابية في أفغانستان انتهاء الحملات الدعائية للانتخابات، التي تعد الرابعة منذ سقوط حكومة ”طالبان“ عام 2001.

ويعتبر الرئيس الحالي أشرف غني، والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله، أبرز المرشحين للانتخابات، إضافة إلى وجود أسماء أخرى، مثل زعيم الحزب الإسلامي رئيس الوزراء الأسبق قلب الدين حكمتيار، ومستشار الأمن القومي السابق محمد حنيف أتمر.

وبحسب مسؤولين أفغان، ستجري الانتخابات في 7 آلاف و383 مركز اقتراع، بينما سيتعذر التصويت في حوالي ألفي مركز اقتراع آخر؛ بسبب تهديدات المنظمات المسلحة مثل حركة طالبان.

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