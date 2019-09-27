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الجيش الليبي يقصف مواقع حيوية للميليشيات بوسط طرابلس
الجمعة 27 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365 - وكالات
قصفت طائرات الجيش الليبي، اليوم الجمعة، أهدافًا حيوية للميليشيات بضواحي العاصمة طرابلس، من بينها مقر ”ميليشيا النواصي“ بوسط العاصمة، فيما يعرف بـ“استراحة الساعدي“.
وقال مصدر عسكري لإرم نيوز، إنّ سلاح الجو استهدف صباح اليوم مقرًا تابعًا لميليشيا ”بوذراع“ في منطقة ”بوسليم“، كما شن غارة أخرى على مقر للمسلحين في قرية السندباد السياحية، بوسط طرابلس.
ميدانيًا، أشار بيان للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إلى مقتل 6 مسلحين لقوات مصراتة في عملية للجيش بمدينة القربولي، شرق طرابلس.
وأضاف البيان أنّ العملية النوعية، التي قامت بها مجموعة من القوات الخاصة، حصلت على أسلحة وسيارة مصفحة تركية كانت بحوزة الميليشيات.
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