شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لا داعي للقلق.. لا يمكن خداع المصريين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القاهرة)
أفاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح اليوم (الجمعة) بأنه «لا داعي للقلق» من الدعوات إلى التظاهر.
وأكد السيسي الذي كان يتحدث للصحافيين فور وصوله الى القاهرة عائدا من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة «لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق مصر بلد قوي بالمصريين». وأضاف «لا يستحق إطلاقا أي قلق».
وتابع «الشعب المصري أصبح واعيا جدا لما يحدث حوله وما يحدث هو صورة ترسم لتزييف الواقع، فلا تستمعوا إلى ما يقولون ولا تتعاملوا معه على أنه حقيقة... هذه صورة غير حقيقة».
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: لا داعي للقلق.. لا يمكن خداع المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.