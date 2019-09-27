شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لا داعي للقلق.. لا يمكن خداع المصريين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القاهرة)

أفاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح اليوم (الجمعة) بأنه «لا داعي للقلق» من الدعوات إلى التظاهر.

وأكد السيسي الذي كان يتحدث للصحافيين فور وصوله الى القاهرة عائدا من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة «لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق مصر بلد قوي بالمصريين». وأضاف «لا يستحق إطلاقا أي قلق».

وتابع «الشعب المصري أصبح واعيا جدا لما يحدث حوله وما يحدث هو صورة ترسم لتزييف الواقع، فلا تستمعوا إلى ما يقولون ولا تتعاملوا معه على أنه حقيقة... هذه صورة غير حقيقة».