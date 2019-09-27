يوم ما هطلب التفويض هينزل الملايين.. السيسي يوجه رسائل نارية.. ويعلق على دعوات التظاهر

كتب: ضياء السقا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل هامة للشعب المصري، تزامنا مع دعوات التظاهر، وذلك فور وصوله إلى أرض الوطن، صباح الجمعة، عقب مشاركته في الدورة الـ 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أقيمت فعالياتها في مدينة نيويورك الأمريكية.

واحتشد عدد كبير من المواطنين لاستقبال الرئيس، في المطار، وحرص الرئيس على النزول والتواصل معهم عن قرب، وسط حالة من الاحتفاء بعودته للوطن.

وطمأن الرئيس خلال استقباله فور وصوله لمطار القاهرة قادماً من نيويورك المواطنين، بشأن ما يثار في قنوات الإخوان، قائلا: "أنتوا بتسمعوا كلامهم وبتصدقوه، وبتتعاملوا معاه على إنه حقيقة.. الموضوع مش كدا خالص.. دي صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده".

وأضاف الرئيس : "كل ما يثار في إعلامهم عبارة عن كذب وافتراء وتشويه، واللجان الإلكترونية وشوية إعلام شغالين علشان يقدموا صورة مش حقيقية".

ورحب السيسي بالمواطنين الذين استقبلوه فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، وصافح عددا من المواطنين قائلا: "أنتوا واقفين هنا ليه؟.. صباح الخير.. إيه اللي مصحيكوا بدري النهارده الجمعة، والموضوع مش مستاهل خالص".

وأكد أن الشعب المصري أصبح واعيا: "لازم تعرفوا كلكوا إن الشعب المصري بقى واعي أوي، وعارف إزاي الصورة تترسم علشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم.. الكلام ده مش هينفع، واللي اتعمل قبل كدا مش هيتعمل تاني".

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وشدد السيسي، على أنه لا يمكن خداع الشعب المصري ولا داع للقلق، مشيرا إلى أن الشعب أصبح أكثر وعيا وأن مصر قوية بالمصريين.

وأضاف "لازم تعرفوا كلكم إن الشعب المصري بقى واعي أوى... في إن الصورة تترسم إزاي عشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم، والكلام دا المصريين بقوا أكثر وعيا منه بكثير واللي اتعمل قبل كدا مينفعش يتعمل تانى.. ليه عشان ربنا وعشان أنتم فلا تقلقوا من أي شئ".

وعن صورة مصر الجديدة في نظر العالم ، قال الرئيس السيسي، "زي الفل وكل حاجة ماشية كويس أوي.. يعني أنتم تسمعوا كلامهم وتصدقوه وتتعاملوا معاه على أنه حقيقة.. أنا شايف كدا ، بس الموضوع مش كدا خالص".

وتابع قائلا، "دي صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده عبارة عن كذب وافتراء وتشويه وكتائب إلكترونية وإعلام يشتغل عشان يقدموا صورة مش حقيقية، وأنتم لازم تكونوا واعيين لكده، احنا جامدين أوي إن شاء الله والبلد جامدة أوي بيكم".

وبشأن دعوات التظاهر قال: "احنا لسه بنتكلم من أسبوع في الموضوع ده قبل ما أسافر .. وقلت يامصريين خلي بالكم مش هيسبوكم تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة .. دي حرب بينا وبينهم .. مجموعة صغيرة في مقابل الشعب كله"، وتساءل الرئيس: كيف يتم تصديقهم ؟ .. وقال "إن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين والتصدي للشائعات والأكاذيب .. الناس البسطاء طيبين أوي أوي وهما فاهمين كويس .. مصر مكانتها كبيرة أوى بشعبها ".

واختتم السيسي :" أنا بقول للمصريين يوم ما اطلب من المصريين زي يوم التفويض في يوليو 2013 ، رسالة للعالم كله هينزل الملايين مش أقل من كده ".