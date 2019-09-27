أصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، مذكرة إعلان حداد رسمي على وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق ​جاك شيراك​، جاء فيها: "لمناسبة وفاة صديق ​لبنان​ الرئيس شيراك، يُعلن الحداد الرسمي 30 أيلول 2019، خلال مراسم دفنه، وتنكّس الأعلام وتُعدّل البرامج في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يَتناسب مع هذه المناسبة الأليم".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري أصدر مذكرة أعلن فيها الحداد الرسمي في 30 أيلول خلال مراسم دفن شيراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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