أكد الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ أن "ايران جاهزة للتفاوض ولكن ليس ضمن أجواء العقوبات والضغوط"، معتبرا ان "من يريد صنع السلاح النووي يعمد عادة لخفض الرقابة وهذا ما لم نفعله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: نحن جاهزون للتفاوض ولكن ليس ضمن أجواء العقوبات والضغوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.