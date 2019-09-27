ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" تصل إلى المياه الدولية بعد مغادرتها المياه الإيرانية

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "ناقلة ​النفط​ البريطانية "ستينا إمبيرو" المملوكة من شركة سويدية وصلت إلى ​المياه​ الدولية بعد مغادرتها المياه الإيرانية".

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