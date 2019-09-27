ابو سليمان يعد المصروفين من جريدة النهار بمتابعة موضوع صرفهم مع المعنيين

التقى وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ بحضور مدير عام الوزارة جورج أيدا، في الوزارة، وفدا من المصروفين من شركة المطابع التعاونية الصحافية التابعة لجريدة "النهار" بحضور مدير عام الشركة الاستاذ زياد تويني. واطلع اعضاء الوفد ابو سليمان على ظروف الصرف التي طالت 40 موظفاً، متمنين عليه العمل لحفظ حقوقهم المتربة على الشركة. وقد اكد وزير العمل للوفد اهتمامه بقضيتهم، ووعدهم بمتابعة الموضع مع المعنيين وصولا لحل وفق القوانين المرعية.

ثم استقبل وزير العمل، نائب الامين العام للاتحاد العمالي العام ورئيس نقابة موظفي وعمال شركة "هولسيم" للترابة السيد انطون انطون.

كما التقى ابو سليمان وفداً من اتحاد نقابات بيروت مع وفد نقابي مصري يزور ​لبنان​ لتوقيع اتفاق توأمة بين الطرفين وتناول البحث قضايا نقابية

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