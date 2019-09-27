القاضي ابراهيم يدّعي على موظف في السفارة اللبنانية في قطر

إدعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على موظف في ​السفارة اللبنانية​ في دولة قطر بجرائم إختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور. وأحاله موقوفا الى قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​.

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