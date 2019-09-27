اعتصام فلسطيني أمام مقر الاونروا دعا لتمديد عمل الاونروا ودعمها

نظّم سكان المخيمات الفلسطينية والتجمعات في بيروت وصيدا وصور اعتصام أمام المقر الرئيسي للأونروا، مقابل المدينة الرياضية، بدعوة من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية في لبنان، مطالبين المجتمع الدولي بدعم وكالة غوث اللاجئين (الاونروا).
وألقى امين سر فصائل منظمة التحرير وحركة فتح في لبنان فتحي ابو العردات كلمة أكد فيها رفض صفقة القرن على حساب الشعب الفلسطيني، مشددا على حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية. وطالب المجتمع الدولي بزيادة الدعم لوكالة الاونروا. وأعلن دعم الحوار اللبناني الفلسطيني للحصول على حقوقه المدنية والانسانية في لبنان.
وفي نهاية الاعتصام تم تسليم المذكرة الى ممثلين عن وكالة الاونروا.
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