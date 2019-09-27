المطران عبد الساتر استقبل النائبين آلان عون وأنطوان بانو ووفد المجلس العام الماروني

التقى رئيس أساقفة ​بيروت​ للموارنة المطران بولس عبد الساتر مع كلّ من النائبين ​أنطوان بانو​ وألان عون، ووفد ​المجلس العام الماروني​ برئاسة رئيس المجلس الوزير السابق ​وديع الخازن​.

وتطرّق البحث في لقاء المطران عبد الساتر مع النائب أنطوان بانو إلى أوضاع ​مدينة بيروت​ وكيفية المساهمة في نموّ ​الحياة​ الاقتصادية فيها، ولاسيما في ​الأشرفية​ و​الرميل​ والصيفي، كما إلى ​قانون الإيجارات​ الجديد ومخاوف ​المستأجرين القدامى​ مع إدراك أهميّة حصول المالكين على حقوقهم.

قانون الإيجارات حضر أيضًا في لقاء المطران عبد الساتر مع النائب ألان عون حيث تمّ التشديد على "ضرورة تعديل القانون ليناسب المالكين والمستأجرين من دون تعقيدات. كما تمّ التداول في السبل الآيلة إلى تسهيل إقامة المسيحيين في بلداتهم في ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت، ولاسيما ​حارة حريك​ والليلكة و​المريجة​".

وإستقبل المطران عبد الساتر وفدًا من المجلس العام الماروني برئاسة رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن، بحضور النائب العام في ​أبرشية بيروت المارونية​ المونسنيور إغناطيوس الأسمر وأمين سرّ المطران الخوري ريمون قسيس.

وهنأ الوفد المطران عبد الساتر لمناسبة تسلّمه مقاليد الأبرشيّة من سلفه المطران ​بولس مطر​، وأعرب عن تأييده لقراراته الإستثنائية بشأن التخفيف من أعباء ​الأقساط المدرسية​ في ظلّ الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرّ بها الأهل.

وأطلع الوفد المطران عبد الساتر على الأعمال الخيرية التي يقوم بها المجلس العام الماروني، والتي تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل مختلف المواطنين.

وتسلّم المطران عبد الساتر من الوفد دعوةً لترؤس القداس الالهي في 21 كانون الأول 2019 في مقر المجلس.