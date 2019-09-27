بطيش التقى سفير الهند وعرض معه سبل تفعيل العلاقات الاقتصادية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ سفير ​الهند​ في ​لبنان​ سهيلاجاز خان. وبحث معه في العلاقات الاقتصادية بين لبنان والهند وسبل تعزيز وتطوير التبادل التجاري بين البلدين. كما تطرق البحث ايضا الى الاستثمارات المتبادلة في شتى المجالات وكيفية تطويرها لما لمصلحة البلدين.

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