علامة يسلم شهادات للمتدربين على جهاز القلب للصدمات الكهربائية AED

لمناسبة اختتام الدورة التدريبية ل 100 متدرب على الجهاز أقيم حفل توزيع الأجهزة لبلديات الحدت، حارة حريك، الغبيري، برج البراجنة، المريجة، الشياح وفرن الشباك وتسليم الشهادات للمتدربين بدعوة من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة وبالتعاون مع الجمعية اللبنانية لاطباء القلب وجمعية champs fund بحضور رؤساء المجالس البلدية المشاركة، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة، في كلمة للمناسبة، إلى أهمية ودور الإسعاف الاستباقي في تخفيف نسبة الوفيات الناتجة عن النوبات القلبية عبر استخدام جهاز ال AED بحيث ان 50 بالمئة من الذين يتعرضون لنوبات قلبية لا يصلون المستشفى مشددا على أهمية السباق مع الوقت في هذا الإطار.
وشدّد علامة على اقتراح القانون الذي يعمل عليه في لجنة الصحة النيابية والمتعلق بالمنشطات لما له من تداعيات سلبية على القلب. وتطرق إلى الشأن الداخلي لافتا الى الجلسات المكثفة للحكومة في درس ونقاش موازنة العام 2020 وإحالتها الى المجلس النيابي في موعدها الدستوري مشددا في هذا الإطار على ثوابت كتلة التنمية والتحرير في أن لا تلحظ الموازنة اي ضرائب تطال ذوي الدخل المحدود معتبرا ان اقرار الموازنة وما تتضمنها من إصلاحات بالإضافة إلى تنفيذ بنود اجتماع بعبدا تعيد ثقة الداخل والخارج بالدولة ومؤسساتها.
يذكر ان توقف القلب المفاجئ هو حالة شائعة تصيب كافة الشرائح العمرية وهو ينتج عن خلل في نشاط القلب الكهربائي ويؤدي إلى الوفاة في حال عدم القيام بالانعاش القلبي واستخدام آلة ازالة رجفان القلب او جهاز الصدمات الكهربائية AED الخارجي في خلال دقائق ما يزيد من فرص النجاة في الدقائق الخمس الاولى
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