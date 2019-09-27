بري أبرق لماكرون معزيا برحيل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

ابرق رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ للرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ معزيا بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق ​جاك شيراك​، كما ابرق بري معزيا اسرة شيراك ولكل من رئيس ​مجلس الشيوخ الفرنسي​ ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية. على صعيد آخر ابرق بري لرئيس مجلس الشيوخ ​الفلبين​ي فيسنتي سوتو الثالث مهنئا بانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ في الفلبين.

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