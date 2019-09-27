إخماد حريقين في عندقت والكواشرة أتيا على مساحة من الأرض العشبية

اندلع حريق في بلدة عندقت بالقرب من المنازل وأتى على مساحة من الأرض العشبيّة وامتدّ ليطال مساحة من أشجار الصنوبر. وعلى الفور توجّه عناصر من الدفاع المدني ومتطوّعون في مركز عندقت، إلى مكان الحريق وعمِلوا على إخماده قبل تمدّده إلى المنازل والأراضي المجاورة.
كما شبّ حريق في بلدة الكواشرة وأتى على مساحة من الأرض العشبيّة، وعمِل عناصر الدفاع المدني في مركز البيرة على إخماده، قبل وصوله إلى الأراضي المشجرة والملاصقة لمكان الحريق.
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