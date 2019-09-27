إخماد حريقين في عندقت والكواشرة أتيا على مساحة من الأرض العشبية

اندلع حريق في بلدة ​عندقت​ بالقرب من المنازل وأتى على مساحة من الأرض العشبيّة وامتدّ ليطال مساحة من أشجار الصنوبر. وعلى الفور توجّه عناصر من ​الدفاع المدني​ ومتطوّعون في مركز عندقت، إلى مكان الحريق وعمِلوا على إخماده قبل تمدّده إلى المنازل والأراضي المجاورة.

كما شبّ حريق في بلدة ​الكواشرة​ وأتى على مساحة من الأرض العشبيّة، وعمِل عناصر الدفاع المدني في مركز البيرة على إخماده، قبل وصوله إلى الأراضي المشجرة والملاصقة لمكان الحريق.