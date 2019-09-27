سفير الاتحاد الأوروبي التقى الحريري: ملتزمون بالحفاظ على أمن لبنان واستقراره

أكد سفير ​الاتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ ​رالف طراف​ "التزام الاتحاد الأوروبي بالمحافظة على أمن لبنان واستقراره ومواجهة التحديات فيه وتلبية احتياجاته".

وعقب لقائه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، اوضح طراف أن "الاتحاد الأوروبي كان إلى جانب لبنان خلال العقود الأربعة الماضية"، مشيراً الى "انني أتطلع إلى العمل مع الحريري والشركاء الآخرين في البلاد لمواجهة التحديات العديدة التي يعاني منها ​الشعب اللبناني​".

ورحّب طراف بـ"الجهود الواضحة التي يبذلها لبنان لاعتماد موازنة عام 2020 ضمن ​المهل الدستورية​ والنية بتخفيض الدين و​مكافحة الفساد​"، لافتاً الى أن "الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم ​الحكومة اللبنانية​ لاعتماد الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الملحة إضافةً إلى إجراءات الشفافية ومكافحة الفساد. من شأن هذه الإجراءات المهمة أن تساهم في النهوض الاقتصادي والنمو في البلاد، وتتماشى مع التزاماته في ​مؤتمر سيدر​".

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