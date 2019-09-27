الجراح عرض تفعيل العلاقات مع قنصل لبنان في البرازيل

التقى وزير الاعلام ​جمال الجراح​ قنصل ​لبنان​ في ​البرازيل​ ميلاد خوري، وبحث معه في تفعيل العلاقات بين البلدين ووضع المغتربين اللبنانيين في البرازيل والعمل على تشجيعهم على الاستثمار في بلدهم والعودة الى وطنهم.



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