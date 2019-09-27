اخترقت مجموعة Anonymous - LEB موقع ​وزارة المال​ اللبنانية وخاطبت المجموعة الوزارة عبر منشور على صفحتها على "فايسبوك" (Anonymous -LEB) قائلة: "أعزاؤنا في ​الحكومة اللبنانية​، إذا اعتقدتم أننا نسينا فأنتم مخطئون، لدينا كل داتا الوزارة التي ستُسرّب قريبا... نحن لا نترك جماعاتنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة Anonymous - LEB تخرق موقع وزارة المال وتهدد بنشر بياناتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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