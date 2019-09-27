مقتل ستة مدنيين في انفجار لغم في شمال شرق نيجيريا

اسماء السيد - كانو: قتل ستة مدنيين الخميس في انفجار لغم عند مرور السيارة التي كانت تقلهم في كاويا في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، كما ذكرت مجموعة الدفاع الذاتي التي نسبت الهجوم إلى جماعة جهادية.
وقال زعيم الميليشيا المدنية مصطفى كاريمبي لوكالة فرانس برس إن "اللغم زرعه على الأرجح" تنظيم الدولة الاسلامية في غرب إفريقيا الذي انبثق عن انشقاق في جماعة بوكو حرام.
وأضاف أن "كل شيء يدل على أنه كان يستهدف جنودا لكن الضحايا مدنيون".
وقرية كامويا هي مسقط رأس قائد الجيش النيجيري الجنرال يوسف توكور بوراتاي وتستهدف لهذا السبب باستمرار من قبل الجهاديين.
وقال كاريمبي إنه بعيد ذلك وفي قرية مازا المجاورة نصب مسلحون يرجح أنهم أعضاء في تنظيم الدولة الاسلامية في غرب إفريقيا كمينا لحافلة وخطفوا عشرة ركاب.
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