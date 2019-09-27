الشرطة النيجيرية تحرر أكثر من 300 تلميذ







اسماء السيد - كانو: أعلن متحدث باسم الشرطة النيجيرية الجمعة أن الشرطة في مدينة كادونا أنقذت أكثر من 300 تلميذ وطالب في مدرسة اسلامية داخلية تعرض فيها كثيرون للتعذيب والاستغلال الجنسي. وقال الناطق باسم الشرطة ياكوكو سابو لوكالة فرانس برس إن الشرطة داهمت الخميس المبنى في المدينة حيث كان بالغون وقاصرون يقيمون في "ظروف إنسانية مهينة ولا إنسانية باسم تعليمهم القرآن وإصلاحهم".

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