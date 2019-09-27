أردوغان يتحدى: تركيا ستواصل شراء نفط وغاز إيران

دبي - بواسطة محمد فارس وأوضح أردوغان، للصحفيين على متن رحلة العودة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن تركيا لا تخشى العقوبات الأميركية المحتملة بسبب التجارة مع إيران، مشيرا إلى أنقرة لا تريد وقف تعاونها مع طهران.

وتقول أنقرة إنه مسموح لها باستيراد 3 ملايين طن في العام.

شاهد الفيديو: لماذا تركيا "جنة المتطرفين"؟ - مقدم من الوطن

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وكانت تركيا تستورد نحو 200 ألف برميل من الخام الإيراني يوميا، قبل أن تعلن واشنطن في العام الماضي أنها ستنسحب منها الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وإعادة فرض العقوبات على طهران.

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ويأتي ذلك، فيما قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الاثنين، إن قطاع النفط في بلاده بطليعة الحرب ضد "العدو"، مضيفاً أن طهران ستبذل أقصى ما في وسعها لمواجهة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لفرض ضغوط اقتصادية على البلاد.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب قد أعلن في مايو الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم مع إيران، وأعاد فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني الشهر الماضي.

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وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب قد أعلن العام الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم مع إيران، وأعاد فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني.

وشدد ترامب في أكثر من مناسبة على أن الدول التي ستواصل شراء النفط والغاز الإيرانيين ستتعرض لعقوبات أميركية.

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ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يهدفون إلى إيصال صادرات إيران النفطية إلى نقطة الصفر، كوسيلة للضغط على طهران كي توقف برامجها النووية والصاروخية وتتخلى عن زعزعة الاستقرار في دول المنطقة.

وسبق لوزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، أن ذكر أن بلاده ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران تماشيا مع اتفاق توريد طويل الأمد.

وكانت الولايات المتحدة منحت 8 دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا إعفاءات من الالتزام بـ"العقوبات المفروضة على إيران"، وذلك لمدة ستة أشهر انقضت في 2 مايو الماضي.

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