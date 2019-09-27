السفير محمد العرابى: نخوض معركه طويلة مع الإرهاب..ولن نيأس أمام دعوات العنف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير محمد العرابى، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس النواب، أن مصر تخوض معركة طويلة مع الإرهاب والمحرضين عليه من عناصر الجماعة الإرهابيه، ولن تنكسر أو تيأس مهما حدث، قائلا "أحنا نفسنا أطول".
وشدد علي أن الدولة لن تهتز بمثل الدعوات التحريضيه علي العنف، والشارع لن يستجيب للفوضى واستقرار مصر هو الهدف الأسمى للجميع ولن يكون لدعوات الجماعة التحريضية للتظاهر صدى على جموع الشعب المصرى.
واعتبر"العرابى" أن الدعوات التحريضية للتظاهر ما هى إلا محاولات يائسة من قلة والشارع اختار طريقه فى مواصلة الإصلاح والبناء، ولا عودة للوراء.
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