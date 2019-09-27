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اختراق موقع جهاز الأمن الوطني العراقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

تعرض الموقع الرسمي لجهاز الأمن الوطني العراقي للاختراق، وظهرت عليه رسالة موقعة باسم جهة تطلق على نفسها اسم "ماكس برو".

وتحدث مخترقو الموقع في رسالتهم عن "فساد سيبراني" يحدث باسم جهاز الأمن الوطني، بالضبط على يد موظفين هم كالتالي حسب الرسالة: "مصطفى، فراس وليد، أسامة حبيب، حسين اللامي"، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

ووصف المخترقون الموظفين الأربعة بالقول إنها "أسماء كانت لمدة سنتين تحت ناظرنا غرتهم مناصبهم فحسبوا أنفسهم منيعين، لا يقهرون على حساب ذوي الخبرة الفقراء من باقي العراقيين".

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وكشفت رسالة المخترقين أن الأمر لا يعني فقط الأسماء المذكورة بل يشمل "فريق الأمن السبراني، وفريق مستشارية الأمن الوطني ممن "يستغلون مناصبهم لتمويل مكاتبهم الموجودة في بغداد لتغذية شخصيات زائفة بموارد حكومية على حساب الدولة وسمعتها".

واتهمت الرسالة المذكورين بإدارة مكتب يشتري الثغرات عن طريق سماسرة ومبرمجين مصريين، وينسبها لنفسه للنصب على الحكومة العراقية، كما اتهمتهم بـ"ابتزاز شخصيات عراقية كبيرة وبينها شخصيات من الوسط الفني والوسط الجماهيري للترويج لأنفسهم بموارد الدولة".

وهدد المخترقون بأنهم سيضعون رسالتهم على موقع جهاز الأمن لـ72 ساعة، و"في حال لم يتم تكوين لجنة تحقيقية من رئاسة الوزراء بحق العصابة"، كما وصفوهم، "فسيتخذون إجراءات بحق الشخصيات الإدارية المسؤولة عنهم في حالة تغاضيهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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