ضبط 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في "مقابر الحواويش" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الجمعة، 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمقابر الحواويش الأثرية دائرة مركز أخميم.

كانت معلومات وردت للواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج أكدتها التحريات السرية لضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج، مفادها قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمقابر الحواوويش دائرة مركز أخميم.

وتمكنت مأمورية من ضباط القسم بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز أخميم، من ضبط "أ.إ" 30 عامًا، حاصل علي ليسانس آداب، و"أ.ا" 35 عامًا عامل، و"ن.خ" 38 عامًا عامل، و"و.ا" 35 عامًا عامل، و"ا.ج" 41 عامًا عامل، "م.ا" 35 عامًا سباك، ز"ش.ك" 24 عامًا سباك، ويقيمون دائرة المركز، وضبط أدوات الحفر المستخدمة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.