مكافحة المخدرات تضبط 46 ألف قرص مخدر و16 كيلو هيروين بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت مكافحة المخدرات، حملات أمنية مكبرة، لاستهداف حائزي المواد المخدرة، لحماية الشباب من براثن الإدمان.

وأسفرت جهود الحملات خلال 7 أيام عن ضبط 1103 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1192 متهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 339,518 كيلو جرام، 410,600 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، كمية من مخدر الأفيون وزنت 1,228 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 16,867 كيلو جرام.

كما تم ضبط كمية من مخدر الفودو وزنت 1,980 كيلو جرام، 8,113 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، 46635 قرص مخدر مختلف الأنواع.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.