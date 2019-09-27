مصرع سباك سقط من الطابق الرابع في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي سباك مصرعه، اليوم الجمعة، عقب سقوطه من الطابق الرابع أثناء عمله بمركز المنشأة، بمحافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة المنشأة إخطارًا من مستشفى سوهاج العام بوصول "م.م" 25 عامًا، سباك، ويقيم بندر المنشأة دائرة المركز جثة هامدة.

وقرر شقيقه "أ" 27 عامًا، سباك، بأنه أثناء عمله والمذكور بالطابق الرابع بعقار تحت الإنشاء، اختل توازنه وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.