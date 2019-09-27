اعتماد حركة ترقيات وتنقلات لـ 616 من العاملين بـ"التنمية المحلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

اعتمد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة ترقية العاملين بالوزارة طبقًا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019، بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2019 بشأن القواعد التنفيذية للقرار رقم 65 لسنة 2019.

وأشار اللواء شعراوي، في بيان الجمعة، إلى أن الحركة تضمنت ترقية 190 موظفًا من المستوى الأدنى إلى المستويات الأعلى، و198 تم نقلهم بين فئات المستوى الوظيفي الواحد، 228 المستحقون لزيادة الحد الأدنى الـ100 جنيه لجميع المستويات.

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وقال الوزير، إن الهدف من الترقيات هو تحفيز العاملين بالديوان العام للوزارة على تحسين مستوى الأداء وتنفيذ المهام المكلفين بها خلال الفترة الحالية بما يحقق رضا المواطنين بكافة المحافظات ويساهم في تطوير مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد "شعراوي"، حرص الوزارة بصورة مستمرة على الإرتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة لهم .

وطالب وزير التنمية المحلية، العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة، كما حثهم على التفاني في العمل وبذل أقصى جهد ممكن لخدمة المواطن.​