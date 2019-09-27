المرور: ضبط 5 آلاف مخالفة متنوعة و44 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضي عن ضبط 5533 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2114 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 194 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير، 8 مخالفات دراجات نارية مخالفة، 40 مخالفة شروط الترخيص، 9 مخالفات "موقف عشوائي، 44 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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