روسيا تعتقل 400 صياد كوري شمالي بالقرب من سواحلها

اعتقلت روسيا مايزيد عن 400 صياد كوري شمالي هذا الشهر بناء على ادعاءات بأنهم يعملون بشكل غير شرعي داخل المياه الإقليمية الروسية.

وأعلن خفر السواحل الروسي اليوم الجمعة أن 262 صيادًا كوريًا شماليًا اعتقلوا هذا الأسبوع، كما تم ضبط ما يقرب من 30 ألف حبار يزعم أنها تم صيدها بصورة غير قانونية.

وقالت متحدثة روسية في تصريحات تلفزيونية إنه تم "اعتقال البحارة لقيامهم بأعمال صيد داخل المياه الروسية الخاصة".

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن سفن الصيد كانت محتجزة داخل ميناءي ناخودكا وبوسيت، على بعد 200 كيلومتر من الحدود الكورية الشمالية.

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وقالت جهاز الأمن الاتحادي الروسي، وهو السلطة المسؤولة عن مراقبة

الحدود، الأسبوع الماضي انه تم اعتقال 161 صيادا كوريا شماليا بسبب ادعاءات بالصيد غير المشروع.

وذكر جهاز الأمن الاتحادي انه خلال اعتقال طاقم أحد تلك السفن ، أطلق الجانب الكوري الشمالي النار، ما تسبب في اصابة 4 من القوات الروسية.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بالأعمال الكوري الشمالي بشأن تلك الحادثة.

وترتبط روسيا والصين، اللتان لديهما حدودا مشتركة مع كوريا الشمالية، بعلاقات دبلوماسية وثيقة مع بيونجيانج.