العصار يستقبل سفير بيلاروسيا بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة والوفد المرافق له بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا معتمدًا لدولة بيلاروسيا لدي جمهورية مصر العربية، والتي شهدت رحلة عمل مثمرة علي مختلف الاتجاهات .

وشهد اللقاء الذي عقد بديوان عام الوزارة الترحيب بالسفير وتوجيه الشكر له على ما بذله من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين ، وهو ما أسهم في تعزيز التعاون في المجالات المختلفة

بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية والتي أثمرت عن توقيع عقود وبروتوكولات تعاون مشترك لتصنيع (الشاحنات ، محركات الديزل، الجرارات ، اللوادر والمعدات الثقيلة، المعدات الزراعية، الصوامع) وكذا توسيع آفاق التعاون مع شركات بيلاروسية أخرى من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع شركات الإنتاج الحربي في مجالات جديدة منها (تصنيع سبائك الألومنيوم) إلى جانب التعاون في المجالات الدفاعية.من جانبه ، أثني سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة على مدى قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية، معربا عن ثقته في أن مسار هذه العلاقات سوف يستمر في التطور خلال فترة عمل السفير البيلاروسي الجديد .وأشاد بما تم تحقيقه على مدار السنوات الست الماضية والتي شهدت تطورا ملحوظا في العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا خاصة في ظل تبادل الزيارات بين الرئيسين المصري والبيلاروسي وكان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبيلاروسيا في يونيو الماضي والتي تؤكد علي العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين.