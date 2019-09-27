العصار يستقبل سفير بيلاروسيا بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة والوفد المرافق له بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا معتمدًا لدولة بيلاروسيا لدي جمهورية مصر العربية، والتي شهدت رحلة عمل مثمرة علي مختلف الاتجاهات .
وشهد اللقاء الذي عقد بديوان عام الوزارة الترحيب بالسفير وتوجيه الشكر له على ما بذله من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين ، وهو ما أسهم في تعزيز التعاون في المجالات المختلفة
من جانبه ، أثني سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة على مدى قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية، معربا عن ثقته في أن مسار هذه العلاقات سوف يستمر في التطور خلال فترة عمل السفير البيلاروسي الجديد .
وأشاد بما تم تحقيقه على مدار السنوات الست الماضية والتي شهدت تطورا ملحوظا في العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا خاصة في ظل تبادل الزيارات بين الرئيسين المصري والبيلاروسي وكان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبيلاروسيا في يونيو الماضي والتي تؤكد علي العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين.
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