روسيا تطلق قمرًا جديدًا في إطار منظومة الإنذار المبكر

أطلقت روسيا ، اليوم الجمعة ، قمرا صناعيا عسكريا من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية العسكرية شمال غربي الشطر الأوروبي من البلاد.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله "إن صاروخ "سويوز – 2.1

بي" انطلق إلى الفضاء صباح اليوم يحمل قمرا صناعيا تابعا لوزارة الدفاع الروسية".وهذا القمر الذي أطلقته وزارة الدفاع الروسية هو ثالث قمر تابع لمنظومة الإنذار بالهجوم الصاروخي.يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أطلقت في نوفمبر 2015 القمر الصناعي الأول "كوسموس – 2510" التابع للمنظومة، أما القمر الثاني من هذا النوع فقد أطلقته في مايو 2017 ، فيما باشرت المنظومة الروسية الموحدة الحديثة (الأرضية والفضائية) للإنذار بالهجوم الصاروخي أداء مهامها القتالية الاختبارية منذ ديسمبر 2017.