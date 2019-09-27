أوكرانيا تأمل في استعادة الملاحة الجوية مع اليابان

أعرب وزير البنية التحتية الأوكراني، فلاديسلاف كريكلي، عن رغبة بلاده في استعادة الرحلات الجوية المباشرة بين أوكرانيا واليابان، وذلك خلال اجتماعه مع السفير الياباني لدى كييف تاكاشي كوراي.

وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم /الجمعة/ - أن كريكلي أكد

الحاجة إلى استعادة الرحلات الجوية المباشرة بين أوكرانيا واليابان والتي من شأنها أن ترسل إشارة إيجابية إلى قطاع الأعمال وتساهم في تنمية السياحة.وأشار الوزير الأوكراني إلى أن بلاده مهتمة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي فيما يتعلق بجذب الاستثمار الياباني لتطوير البنية التحتية للنقل الأوكراني، وبشكل خاص مشروع بناء جسر عبر نهر بوك الجنوبي في مدينة ميكولايف الأوكرانية، داعيا الجانب الياباني إلى المشاركة في منتدى الاستثمار الأول المقرر عقده في مدينة ماريوبول الأوكرانية في 29 أكتوبر المقبل.من جانبه، أعرب السفير الياباني عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون في مجال البنية التحتية بين طوكيو وكييف.