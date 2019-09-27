أكد وزير الدفاع العراقي، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، رفضه أن تصبح بلاده ساحة للصراع بين أي متصارعين.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن الخفاجي قوله -ردا
وشدد على أن "العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأمريكية على أراضيه".
كانت هذه تفاصيل خبر "الدفاع العراقية": بلادنا "خط أحمر" وليست ساحة للصراع بين أمريكا وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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