"الدفاع العراقية": بلادنا "خط أحمر" وليست ساحة للصراع بين أمريكا وإيران

أكد وزير الدفاع العراقي، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، رفضه أن تصبح بلاده ساحة للصراع بين أي متصارعين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن الخفاجي قوله -ردا

على تصريحات السفير الإيراني لدى بغداد والتي قال فيها إن بلاده ستضرب القوات الأمريكية في العراق حال تعرضت للاعتداء- إن "العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أمريكا، وأكدنا أن الأراضي العراقية خط أحمر".وشدد على أن "العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأمريكية على أراضيه".