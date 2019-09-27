قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين ،إن العنف الوحشى اجبر اكثر من 40 الف شخص على الفرار من نيجيريا الى النيجر خلال الأشهر العشرة الماضية خاصة مع تصاعد الهجمات العنيفة على المدنيين فى شمال غرب البلاد.
وأشارت المنظمة الدولية فى تقرير لها اليوم إلى وجود تقارير متعددة عن عمليات الاختطاف والتعذيب والابتزاز والقتل والعنف الجنسي وتدمير المنازل والممتلكات.
وأشارت إلى أن اللاجئين النيجيريين مازالوا يصلون إلى
وقالت المنظمة الدولية إن المهاجمين ياخذون بعض الأشخاص كرهائن في الوقت الذي يسمحون للبعض الآخر بالحرية لتحذير بقية المجتمع من العواقب ان لم تدفع الفدية وإذا لم يفروا من ديارهم.
ولفتت مفوضية اللاجئين إلى أن معظم اللاجئين متواجدون في قرى قريبة من الحدود مع النيجر عرضة لغارات الجماعات المسلحة وحيث تعمل المنظمة مع السلطات المحلية لنقل اللاجئين إلى عشر قرى تم تحديدها بأنها فى أماكن أكثر أمانا .
وأكدت المفوضية أن هناك حاجة ماسة الى مزيد من الموارد لدعم اللاجئين ومضيفيهم لافتة أن خطة مشتركة بين الوكالات الإنسانية أطلقت هذا الأسبوع تسعى للحصول على 35.5 مليون دولار حتى نهاية هذا العام وأنه تم دفع 6 % فقط حتى الآن من التمويل المطلوب .
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية اللاجئين: فرار 40 ألف شخص بسبب العنف الوحشى بنيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.