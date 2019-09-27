تعرف على المبلّغ عن مكالمة ترامب وزيلينسكي!

قالت مصادر أميركية، إن من قام بالتبليغ عن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) تم انتدابه إلى البيت الأبيض.

وأضافت أنه رجل "تم انتدابه للعمل في البيت الأبيض في مرحلة ما"، لكنه عاد منذ ذلك الحين إلى وكالة الاستخبارات المركزية.

والشكوى التي قدمها في 12 أغسطس وتم كشف مضمونها الخميس، تشير إلى أنه "خضع لتدريب في تحليل المعلومات وكان يعرف بدقة تفاصيل السياسة الخارجية الأميركية المتعلقة بأوروبا"، ويمتلك "فهماً جيداً" للسياسة المتعلقة بأوكرانيا، وفق المصدر نفسه.

ويؤكد رجل الاستخبارات أيضا أنه لم يكن شاهداً مباشراً على المحادثة الهاتفية وعلم بها "في إطار العلاقات المنتظمة بين وكالات الاستخبارات".

Advertisements

اقرأ أيضاً... ترامب طلب من رئيس أوكرانيا في مكالمة هاتفية التحقيق بشأن بايدن

وهذه هي أول تفاصيل تنشر عن هوية المبلّغ. وكانت المعلومات السابقة تفيد بأنه ينتمي إلى أوساط الاستخبارات النافذة، التي يعمل فيها نحو مليون شخص.

وهوية هذا الشخص تحميها القوانين الأميركية، التي تدعم المسؤولين الذين يبلغون عن مخالفة جسيمة لزملائهم أو رؤسائهم عبر القنوات المناسبة.

لكن من المتوقع أن يدلي هذا الشخص قريباً بشهادته في جلسة مغلقة في الكونجرس، ما يزيد احتمال الكشف عن هويته الحقيقة أمام الناس.

