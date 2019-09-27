كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشرع بريطاني: الخروج من الاتحاد الأوروبي له عواقب خطيرة على مستلزمات الرعاية الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة مراقبة الإنفاق العام بالمملكة المتحدة اليوم الجمعة، إن خروج بريطانيا الذي يلوح في الأفق من الاتحاد الأوروبي ينطوي على مخاطر حقيقية بأن الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية ستتأخر".

وفي حين أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون قد اتخذت بعض الخطوات لإدارة المخاطر، قال مكتب التدقيق الوطني (NAO) في تقرير، لا يزال هناك عمل مهم يتعين القيام به.

وتعهد جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال أو بدون اتفاق بحلول 31 أكتوبر، مما يزيد من فرصة المغادرة المفاجئة التي ستجلب التعريفات التجارية والشيكات الجمركية مع القارة للمرة الأولى منذ عقود.

وأن الخطر شديد على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك بالنسبة لصناعة الأدوية، حيث يتم استيراد 37 مليون عبوة من الأدوية إلى بريطانيا من أوروبا كل شهر.

ووجهة نظر الحكومة الخاصة الأسوأ هي أن تدفق البضائع عبر قناة أوروبا يمكن تخفيضه إلى 40٪ -60٪ من المستويات العادية في اليوم الأول بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وطلبت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية من الموردين الطبيين بناء مخزون من الأدوية والضروريات الأخرى ووجدت سعة تخزينية إضافية لهم.

وقال المكتب الوطني للمخازن، إن مخزون المعدات الذي دام ستة أسابيع مثل القفازات والمحاقن وغيرها من الإمدادات الطبية اكتمل بنسبة 88%، ولكن المعلومات عن المخزونات الأخرى "غير مكتملة".

Advertisements

وقال ممثلو صناعة الدواء والمرضى، أن نتائج التقرير مثيرة للقلق.

وقال آلان بويد من أكاديمية كليات الطب الملكية: "يخبرنا هذا التقرير، أنه لم يتم التفكير في تأمين الإمدادات الطبية الأساسية مثل أغطية الأسرة ومنصات السلس للأشخاص في الرعاية الاجتماعية في دور رعاية المسنين".

وقال "أسلينج بيرناند"، رئيس جمعية البحوث الطبية الخيرية، أن التقرير سوف يتسبب في "القلق".

وأوضح: "القلق للأشخاص الذين يعانون من مرض خطير، أو الذين يعيشون مع حالة طويلة الأجل غير مرغوب فيه. وقالت في بيان: "لديهم الكثير من الأشياء الأخرى التي تقلقهم".

واختارت وزارة النقل الأسبوع الماضي قائمة تضم ثماني شركات يمكنها تقديم عطاءات لجلب المخدرات. وستوفر العقود طاقة تعادل آلاف الشاحنات أسبوعيًا.

ولكن تقرير التدقيق قال أن الوقت قصير وحذر من أن طاقة الشحن قد لا تكون متاحة في 31 أكتوبر.

وقال ريتشارد توربيت، المتحدث باسم رابطة صناعة الأدوية البريطانية، أن أعضائه بحاجة ماسة إلى تفاصيل حول كيفية الوصول إلى هذه القدرة على الشحن الطبي.

