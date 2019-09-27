كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقعات بتصاعد الاحتجاجات في هونج كونج تزامنًا مع الذكرى الصينية لتأسيس الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد هونج كونج لعطلة نهاية أسبوع من الاضطرابات، حيث من المحتمل أن تتصاعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في الأراضي، التي تحكمها الصين قبل الذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع أن يتجمع آلاف الأشخاص في وسط المدينة مساء غد السبت، بعد أن منحت السلطات تصريحًا للتجمع في تامار بارك، بجوار مقر المجلس التشريعي لهونج كونج.

ويحتفل المركز المالي الآسيوي بالذكرى الخامسة لهذا الأسبوع من بدء احتجاجات "المظلة"، وهي سلسلة من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2014 والتي فشلت في انتزاع تنازلات من بكين.

ومن المتوقع أيضًا أن تحتفل التجمعات يوم الأحد باليوم العالمي لمكافحة الاستبداد، مع تنظيم فعاليات تضامن في مدن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك باريس وبرلين وتايبيه ونيويورك وكييف ولندن.

ولكن من المرجح أن تكون أكبر الاحتجاجات في اليوم الوطني الأول من أكتوبر، حيث يقول المحتجون إنهم يخططون لاستخدام العطلة لحث الدعوات من أجل ديمقراطية أكبر في المستعمرة البريطانية السابقة.

ويخطط الناشطون لحشد حاشد من فيكتوريا بارك في منطقة خليج كوزواي الصاخبة إلى حديقة تشاتير بالقرب من المقر الرئيسي للحكومة.

وتم تقليص الاحتفالات الرسمية، حيث تحرص السلطات على تجنب إحراج بكين في وقت يسعى فيه الرئيس شي جين بينغ إلى إظهار صورة عن القوة والوحدة الوطنية.

ويقول بيني تاي، وهو ناشط بارز تم سجنه بسبب دوره في حركة "المظلة"، أن الحملة أحدثت ثورة في الشباب وتمهد الطريق للاحتجاجات الحالية.

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ومن المقرر أيضا تنظيم مسيرات مؤيدة لبكين في المدينة، مما يزيد من احتمال وقوع اشتباكات.

وتجدر الاشارة إلى أن هونج كونج تعج بالمظاهرات العنيفة في بعض الاحيان منذ اشهر حيث قام المتظاهرون بسد الطرق وتخريب محطات المترو وإطلاق النار من شرطة مكافحة الشغب على الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه على الحشود.

وقد تم توسيع نطاق الاحتجاجات منذ ذلك الحين بعد أن تم سحبها - والتي كانت قد سمحت بتسليم المجرمين المشتبه بهم إلى الصين القارية - لتشمل حركة أوسع مؤيدة للديمقراطية.

ويشعر المحتجون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل صيني زاحف في هونغ كونغ، والذي عاد إلى الصين في عام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تهدف إلى ضمان الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي.

وتقول الصين إنها ملتزمة بالصيغة وتنكر التدخل. واتهمت الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، بالتحريض على الاضطرابات.

واقتصاد هونج كونج على وشك الركود لأول مرة منذ عقد، حيث قال وزير التجارة ياو تانغ واه للصحفيين اليوم الجمعة، إن عدد السائحين الوافدين في أغسطس انخفض بمقدار النصف تقريبا مقارنة بنفس الشهر في عام 2018.

وحاصرت حشود هتافات معادية للحكومة زعيمة المدينة "كاري لام" في استاد يوم الخميس بعد أن أجرت أول "حوار مفتوح" مع الناس في محاولة لتهدئة الاضطرابات.

