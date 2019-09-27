كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني: التوترات بحاجة إلى الهدوء بعد غضب البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه هناك حاجة لتهدئة التوترات في أعقاب جلسة مثيرة في البرلمان بعد أن أتهمه النقاد باستخدام لغة أدت إلى تهديدات وسوء معاملة ضد خصومه.

ووصل البرلمان إلى نقطة الغليان الأربعاء الماضي، عندما انخرط جونسون وخصومه في ساعات من الجدل الغاضب حول رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وألقى المشرعون ادعاءات بالخيانة وإساءة استخدام السلطة في جميع أنحاء الغرفة.

وأصبح الغضب شديدًا لدرجة أن زوج أحد المشرعين الذين قُتل قبل أيام من استفتاء عضوية الاتحاد الأوروبي لعام 2016، قال إنه يمكن أن يشجع العنف ما لم يخفف السياسيون من خطابهم.

وقال جونسون لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "نحتاج إلى الجمع بين الناس وإنجاز هذا الشيء"، ورفض الاعتذار عن لغته.

وأضاف: "يجب أن تهدأ الأعصاب ويحتاج الناس للالتقاء لأنه فقط من خلال إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستؤدي في الواقع إلى غليان القلق الحالي."

ويقول يونكر، إن بريطانيا ستكون مسؤولة في حالة عدم وجود صفقة خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ولقد صدمت شرسة النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحلفاء لبلد يفتخر بكونه ركيزة واثقة ومتسامحة في الغالب للاستقرار الاقتصادي والسياسي الغربي.

ومع ذلك، بعد مرور ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين لمغادرة الاتحاد الأوروبي، تظل النتيجة غارقة في عدم اليقين مع ترسيخ المؤيدين على جانبي النقاش بشكل متزايد.

وعاد جونسون إلى مجلس العموم يوم الأربعاء بعد أن قضت المحكمة العليا بأن قراره بتعليق البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر كان غير قانوني.

ولقد تحدى خصومه إما لإسقاط الحكومة أو الخروج من الطريق للسماح له بتسليم البريكست، وهو أمر تعهد القيام به بحلول 31 أكتوبر ما إذا كان قد وافق أم لا على اتفاق الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي.

وأثار جونسون الغضب من خلال الدعوة مرارًا وتكرارًا إلى قانون يجبره على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر في الشهر المقبل ما لم يتمكن من إبرام صفقة باسم "مشروع الاستسلام".

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وقال جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال: "لغة رئيس الوزراء تشجع الناس على التصرف بطريقة مشينة ومسيئة تجاه الشخصيات العامة الأخرى".

وأضاف: "لقد شاهدت ذلك بنفسي في شوارع هذا البلد."

ودافع جونسون عن استخدامه "مشروع الاستسلام"، بحجة أن التشريع يضر بموقف بريطانيا التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي.

وقال لبي بي سي "أعتقد أنه من العدل بما فيه الكفاية أن نسمي فعل الاستسلام ما هو عليه".

وأضاف: "أن التهديد المتزايد للمشرعين يجب معالجته لكنه رفض الاعتذار عن كلامه وتنازع الآراء حول أن لغته تثير المشاعر".

وقال: "ما يقلقني هو أننا إذا لم ننجز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فسيشعر الناس بخيبة أمل شديدة".

ويقول جونسون أن البرلمان يخون إرادة الشعب بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين أن المعارضين ألقوا به ديكتاتورًا استعصى على الديمقراطية ليأخذ المملكة المتحدة على شفا الخراب.

وقال رئيس البرلمان "جون بيركو"، أن الأجواء في مجلس العموم كانت الأسوأ منذ انتخابه قبل 22 عامًا.

وفي عام 2016، دعم 17.4 مليون ناخب، أو 52 في المائة، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما صوت 16.1 مليون ناخب، أو 48 في المائة، لصالح التصويت.

وقال رئيس الوزراء المحافظ السابق جون ميجور، الناقد القوي لجونسون: "إنه يأمل في أن يرى الكثير من مؤيدي حزبه أن الحكومة الحالية "تشويش".

وأضاف: "نحن نمقت لغة الانقسام والكراهية - وكلمات مثل" المخرب"، "الخائن"، "العدو"، "الاستسلام"، أو"الخيانة"، فليس لها مكان في حزبنا، وسياستنا، ولا في مجتمعنا.

