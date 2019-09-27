"آبل" تحذر مستخدمي "آيفون 11"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت شركة التكنولوجيا الأميركية "آبل" وثيقة دعم جديدة تعلن أن هواتف "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس" ستظهر تحذيرات إذا لم تكن القطع أصلية.
وتتضمن الوثيقة في محتواها يقول "إذا كنتم بحاجة إلى استبدال شاشة "آيفون" فمن المهم للفنيين المعتمدين استخدام أجزاء العرض الأصلية لإصلاحها. قد لا تتبع عمليات الاستبدال التي لا تقوم بها شركة "آبل" أو مقدمو الخدمة المعتمدون أو الفنيون المعتمدون إجراءات السلامة والإصلاح المناسبة، وقد تؤدي إلى وظائف أو مشكلات غير ملائمة لجودة الشاشة أو أمانها".
وتطرقت "آبل" إلى قائمة من المشاكل، التي قد تواجه زبائنها من مقتنو "آيفون" بإصداراته الحديثة، إذا تم تبديل الشاشة بطريقة خاطئة أو بقطعة غير أصلية، بينها مشاكل اللمس المتعدد، أو مشاكل دقة ألوان الشاشة، والسطوع، أو فشل ميزات أخرى في العمل بشكل صحيح.
و أضافت أن "قد تترك الإصلاحات الخاطئة مشاكل فراغات البراغي وأجزاء فضفاضة قد تتسبب في تلف البطارية أو في ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث إصابة".
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