مظاهرة في أم الفحم: إغلاق شارع وادي عارة احتجاجا على الجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر المئات من أهالي مدينة أم الفحم والمنطقة، بعد صلاة الجمعة، اليوم، عند مدخل المدينة، وأغلقوا شارع وادي عارة الرئيسي (65) أمام حركة المرور، للتعبير عن احتجاجهم على استفحال مظاهر العنف وانتشار الجريمة وفوضى السلاح وتنديدا بتقاعس الشرطة.
وشارك المئات من أهالي أم الفحم، في صلاة الجمعة التي نظمت في حي عين الزيتونة في المدينة، وذلك بمكان وقوع جريمة القتل التي حدثت أمس الخميس، وراح ضحيتها الشاب إبراهيم محاميد (23 عاما).
وشهدت مدينة أم الفحم خلال الأشهر القليلة الماضية، أربع جرائم قتل كان آخرها مقتل إبراهيم محاميد، ظهر أمس، الخميس. والأسبوع الماضي، قتل الشاب إياد حمزة بدير (31 عامًا) بجريمة إطلاق نار، كما شهدت المدينة مقتل المسنة زينب محاميد (80 عاما) على يد ابنها، ومقتل الشاب ساهر محاميد (19 عامًا) بداية العام الجاري.
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