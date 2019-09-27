الخبرة سلاح البدري في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتسلح حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بخبرة معاونيه في الجهاز الفني لـ"الفراعنة" الذي تم الإعلان عنه مساء الخميس.

البدري تولى القيادة الفنية للمنتخب المصري خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل عقب الخروج من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، بالخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

واستقر البدري على تولي طارق مصطفى وأحمد أيوب منصب المدرب العام، وسيد معوض كمدرب مساعد، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، ومحمد بركات مديرا للمنتخب.

يذكر أن المنتخب سيبدأ تجمعه الأول في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسيخوض "الفراعنة" مباراة ودية لم يتحدد طرفها الأخير بعد، وإن كانت بوتسوانا هي الأقرب لخوض هذا اللقاء.

"العين الرياضية" تستعرض خلال الفيديوجراف التالي السيرة الذاتية لمعاوني البدري في الجهاز الفني.